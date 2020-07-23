YAŞ kararları açıklandı! Zekai Aksakallı emekliliğe sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Emekli edilen 30 general/amrial arasında Zekai Aksakallı ve İsmail Metin Temel de var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. TSK'daki general ve amiral sayısı 226'dan 247'ye yükseldi.
30 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ
YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekli edilenler arasında eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de bulunuyor.
226 OLAN GENERAL/AMİRAL SAYISI 30 AĞUSTOS İTİBARIYLA 247 OLACAK
Kararlar 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.
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