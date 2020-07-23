YAŞ kararları açıklandı! Zekai Aksakallı emekliliğe sevk edildi

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. TSK'daki general ve amiral sayısı 226'dan 247'ye yükseldi.

30 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekli edilenler arasında eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de bulunuyor.

226 OLAN GENERAL/AMİRAL SAYISI 30 AĞUSTOS İTİBARIYLA 247 OLACAK



Kararlar 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.