Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 07:56

Her sene Ağustos ayının başında gerçekleştirilen YAŞ toplantısının Kurban Bayramı nedeniyle bugün yapılmasına karar verildi.

YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çıktı. YAŞ üyeleri Covid-19 salgını nedeniyle maske taktı ve sosyal mesafeye dikkat ederek yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı sona erdi. 45 dakika süren toplantının ardından alınan kararlar açıklandı.

Yüksek Askeri Şura tarafından yapılan açıklamaya göre, alınan kararlar şöyle:

- 17 general ve amiral bir u¨st ru¨tbeye, 51 albay ise general ve amiralligˆe yu¨kseltildi.

- 35 general ve amiralin go¨rev su¨releri bir yıl, 294 albayın go¨rev su¨releri ise iki yıl su¨re ile uzatıldı.

- 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Agˆustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi.

- Halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Agˆustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacak.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Zorlu Topaloğlu, Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirildi.