Yaşadığı tacizi anlatan sosyal medya fenomeni Danla Bilic isyan etti
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Kendisine yapılan tacizi anlatan Bilic, sosyal medya hesabından isyan etti.
'Danla Bilic' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, sosyal medya hesabından yaşadığı tacizi anlattı.
Evinin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yaparak evinin kapısının önüne gelindiğini ve aylarca kendisine sapık gibi mesaj atıldığını dile getiren Bilic, Instagram hesabından isyan etti.
"BİR DAHA RAHATSIZ EDERSENİZ OLAY ÇIKARIRIM"
Bilic paylaşımında şunları söyledi:
"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."
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