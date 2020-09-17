Yasadışı borçlanma sürüyor

17 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Konukman, iktidarın “yasadışı borçlanma”yı bu yıl da sürdürdüğünü vurguladı.

Periyodik “Kamu Borç Yönetim Raporu”na göre, temmuz sonu itibarıyla net borçlanma tutarının 211.7 milyar TL olduğuna dikkat çeken Konukman, şöyle devam etti:

- “Oysa Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’nın 5. maddesine göre genel bütçeli idareler için net borçlanma sınırı 2020 yılı için yıllık 140.1 milyar TL. Ama yine aynı maddeye göre, ihtiyaç halinde bu limit yıl içinde en çok yüzde 5 ve ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile ilave yüzde 5 artırılabilir.

SUÇ DUYURUSU

- Buna göre limit, ilk yüzde 5 ile 147.1 milyar TL, ikinci yüzde 5 ile 154.5 milyar liraya çıkıyor. Oysa net borçlanma 211.7 milyar TL. Fark 57.2 milyar TL. Siyasal iktidar bu fark kadar yasadışı borçlanmış. Bunu aynı zamanda bir suç duyurusu olarak söylüyorum.”

- Bu uygulamanın geçen yıl da yapıldığını hatırlatan Konukman, “Ekim sonuna kadar 36.3 milyarlık yasadışı borçlanma yapılmıştı. Ekim sonu TBMM’ye getirilen bir torba yasayla da iki yüzde 5 limit artışı sonunda bulunan tutara 70 milyar eklendi ve kasım-aralık ayları için 33.7 milyar TL daha yasadışı borçlanabilme olanağı elde edildi. Bu yıl da benzer süreci yaşıyoruz. Tam bir ‘istim arkadan gelsin’ mantığı” dedi. Konukman, ayrıca artırımla ilgili Cumhurbaşkanı kararının yayımlanmadığını, yasal zorunluluk olmamasına rağmen böyle yapılmasının “bütçe hakkı”nı ilgilendirdiği için yanlış olduğunu vurguladı.