Yasakların zararı büyük

17 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Sanatçı ve sanatseverlerin yoğun tepkisinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın aldığı açık ve kapalı mekânlarda sahnelecek tüm tiyatro, opera ve bale gösterilerinin iptali kararı kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından önceki gün, “açık ve kapalı mekânlarda sahnelecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri”nin iptal kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı. Bu açıklamada açık havada konser, sinema gibi etkinliklerin yer almaması ise tepki çekti.

Kadıköy Belediyesi’nden gelen son habere göre ise Göztepe’ye yeniden sahne kuruluyor, gösteriler devam edecek.

KüçükÇiftlik’te Haldun Dormen, Genco Erkal, Şevket Çoruh gibi isimlerle perde açan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu da kararlardan etkilendi. Etkinliklerin tarihleri güncellendi. Bakanlıkların açıklamalarındaki belirsizlik nedeniyle yine KüçükÇiftlik’te önceki gün başlayacağı açıklanan “KüçükÇiftlik Bahçe Sineması” etkinlikleri yapılamayacak. Büyük kültür sanat merkezleri, hangi etkinliklerin iptal olacağı, hangilerinin devam edemeyeceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle sürekli toplantı halinde.

AÇIKLAMALAR DA BELİRSİZ...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri ve Sağlık bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, açık ve kapalı mekânlarda sahnelecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri, bakanlığımızca 23 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki kurallara uyulmak koşulu ile hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır” denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta yayımladığı genelgede, ilk önce “açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklere 12 Eylül’den itibaren izin verilmeyeceği” açıklanmış, karar 4 saat sonra değiştirilerek yasaklar 14 Eylül Pazartesi’ye ertelenmişti. Bu ertelemenin, AKP’nin “100 Bin Yeni Üye” etkinliği nedeniyle yapıldığı iddia edilmişti.

Genco Erkal, yaptığı açıklamada, “Bakanlık, gelen tepkilerin ardından tiyatro, opera-bale gösterilerine getirilen yasağı iptal etti. İyi güzel de, arada yasak yüzünden Uniq ve Göztepe açıkhava sahneleri söküldü gitti. Şimdi ara ki bulasın. Aklınız neredeydi beyler, aklınız neredeydi? Yıktın perdeyi eyledin viran!” diye konuştu.

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından ise iptalin ardından sahnelerin kaldırılması ve biletlerin iade edilmesinin sonrası geri dönüşün zor olduğu şu sözlerle ifade edildi: “Ne yazık ki sistemin yeniden kurulması, iade edilen biletler, yeniden tanıtıma başlanması altından kalkılamayacak bir maliyet oluşturuyor. Sahne 5 günde kuruluyor, netleştireceğiz ama yapılabilmesi çok zor.”

Zorlu PSM, yasak kararlarının ardından Amfi’de yapacağı açık hava etkinliklerini iptal etmişti. Yeni karar sonrası bazı etkinliklerin hayata geçirilmeye çalışılacağı ancak şu an için henüz net bir şey olmadığı bildirildi. Ekim ayı için duyurulan etkinliklerin devam edeceği açıklandı.

Bu yıl 26 Eylül - 9 Ekim’de yapılacak Antalya Akra Caz Festivali ise yasak kararlarının ardından 2021’e ertelendi.

Yeni kültür sanat mekânı Fişekhane’de yapılacak konserler iptal oldu. Ancak opera, bale ve tiyatro etkinlikleri sürecek. Fişekhane’nin açık havada sinema programı da devam edecek.

‘BÖYLE KARARLAR ALIYORSANIZ DESTEK PLANINIZ OLMALI’

İptal kararlarının ardından TOY İstanbul, pandemi sürecinde oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapattığını açıkladı. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından kurulan Oyun Atölyesi’nden ise önceki gün yapılan açıklamada tiyatroların çöktüğü ifade edildi. Açıklamada, “6 aydır tek bir oyun oynamadan ayakta kalmaya çalışıyoruz. 6 ay sonra ilk defa 17 - 18 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta ve 21 Eylül’de İzmir açık havada oyunumuzu oynayacaktık. Tüm biletlerimiz satılmıştı... Tüm tedbirler alınarak, maske takma zorunluluğu ile seyirciler arası 1.5 metre oturma düzeni ile açık havada oynayacağımız oyunlarımız valilik kararı ile iptal edildi. Eğer bir gecede böyle bir karar veriyorsanız bu sektörün emekçileri için bir destek planınız olmalı” denildi.

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU

24 Eylül - Süt Kardeşler, 25 Eylül - Üçü Bir Arada, 27 Eylül - Kral Lear, 28 Eylül - Kral Lear, 29 Eylül - Evlat, 30 Eylül - Kızlar ve Oğlanlar, 1 Ekim - Bir Garip Orhan Veli, 2 Ekim - İki Bekâr, 7 Ekim - Halktan Biri “Travis Pine”, 8 Ekim - Fanatik, 15 Ekim - Bir Zamanlar Gazinoda.