Yaşar Kemal’i anan iki sergi evinize geliyor

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:21

Yaşar Kemal Vakfı, 28 Şubat 2018 yılında aramızdan ayrılan Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Yaşar Kemal’i iki sanal sergiyle anıyor. Yaşar Kemal Vakfı Arşivi’ne armağan edilen fotoğraflardan bir seçki olan “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın Yaşar Kemal’in edebiyat dünyasına yaptığı yolculukları fotoğrafladığı “Çukurova Bayramlığın Giyerken” sergileri vakfın sitesinde erişime açıldı.

YİĞİDİN İYİSİ SÖZÜNDEN OLUR

Yaşar Kemal Vakfı’nın Karacaoğlan’ın “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” dizesi ile adlandırdığı sergide vakfa armağan edilen fotoğraflardan bir seçki ile yazarın hayatından kesitler sunuluyor. Ağrı Dağı’ndan Bodrum’daki sünger avcıları teknelerine Kemal’in hayatından kesitler sunan sergide ayrıca yazarın Cumhuriyet gazetesi günleri, edebiyat buluşmaları, mahkemeler, ödül törenleri ve çocukluk arkadaşlarıyla buluşmaları da yer alıyor.

Abidin Dino, Mehmet Ali Aybar, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Kemal, Azra Erhat, Vâlâ Nurettin, Cevat Fehmi Başkut, Haldun Taner, Behçet Necatigil, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Halet Çambel, Güzin Dino, Mustafa Baydar, Vasfiye Özkoçak, Fakir Baykurt, Aşık Veysel, Aşık Nesimi Çimen, Aşık İhsani, Alpay Kabacalı, Cem Özdemir, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Ahmet Güneştekin, Nebil Özgentürk, Türkan Şoray, Tarkan, Ara Güler, Tarık Akan gibi ülkemizin önemli edebiyatçıları, siyasetçileri, halk ozanları, sinemacıları, oyuncuları ve sanatçılarıyla ilgili anıların tazelendiği “Yiğidin İyisi Sözünden Olur” sergisi daha önce Adana’da Seyhan, İstanbul‘da Sarıyer ve Maltepe Belediyeleri ile ortaklaşa sergilenmişti.

Sergide yer alan fotoğraflar Güneş Karabuda, Ebru Ceylan, Lütfi Özgünaydın, Ahmet Güneştekin, Selahattin Giz, Limasollu Naci, Sema Korkmaz, Sedat Mehder, Ercan Arslan, Kerem Topuz, Mehmet Ali Sulutaş, İbrahim Öğretmen ve Hakan Ezilmez’e ait.

ÇUKUROVA BAYRAMLIĞINI GİYERKEN

Lütfi Özgünaydın, Yaşar Kemal’in Çukurova’sını, edebiyatının kadim topraklarını, Anavarza kalesini, pamuk tarlalarını, koyun sürülerini, örgülü saçları, kınalı avuçları, sac ekmeğini, toprak çapalayan kadınları, kıl çadırları fotoğrafladı. Hemite köyünde Yaşar Kemal’in çocukluk arkadaşlarını tanıdı. Yaşar Kemal’in edebiyat diliyle kurduğu dünyaya yaptığı yolculukları fotoğraf diliyle bir anlatıya dönüştürdü.

“Çukurova Bayramlığını Giyerken” sergisi Feridun Andaç’ın sözleriyle “Yaşar Kemal’in kurduğu dünyanın görselliği, yaratıcılığının imgeselliğine bakmak için yeni bir adım”.

“Yiğidin İyisi Sözünden Olur” ve “Çukurova Bayramlığın Giyerken” sergilerine link’ten ulaşabilirsiniz: yasarkemalvakfi.org/galerimiz

