Yasaya ‘gece önergesi’

Baroların karşı çıktığı, “çoklu baro sistemini” öngören yasa teklifi, dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaştı.

Selda Güneysu
12 Temmuz 2020 Pazar, 06:00
Abone Ol google-news

İktidardan da teklife “gece önergesi” geldi. Önergeye göre, yeni baro kurmak için gereken 2 bin üye şartına, “baro levhasında kayıtlı olmasa” da kamu avukatlarıyla birlikte kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) avukatlar da dahil edildi.

Böylece bundan sonra “2 bin üyeyi tamamlayamayan barolara kamu avukatları ve KİT avukatları da üye olabilecek


Video Haberler