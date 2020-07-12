Yasaya ‘gece önergesi’

12 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

İktidardan da teklife “gece önergesi” geldi. Önergeye göre, yeni baro kurmak için gereken 2 bin üye şartına, “baro levhasında kayıtlı olmasa” da kamu avukatlarıyla birlikte kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) avukatlar da dahil edildi.

Böylece bundan sonra “2 bin üyeyi tamamlayamayan barolara kamu avukatları ve KİT avukatları da üye olabilecek