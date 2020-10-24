Yaşayan efsane Arnold Schwarzenegger, kalp ameliyatı geçirdi

24 Ekim 2020 Cumartesi, 11:47

"Terminatör" filmiyle hafızalara kazınan ve bir dönem California Valisi olarak da görev yapan ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, kalp ameliyatı oldu

Instagram profilinden açıklama yapan 73 yaşındaki aktör, Cleveland’da bir kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

2018’de pulmoner kapak operasyonu için ameliyat olan Schwarzenegger, ikinci kalp ameliyatının da başarılı geçtiğini aktardı.

'MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM'

Sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğrafının da olduğu bir paylaşım yapan Schwarzenegger, "Cleveland Clinic’teki doktorlara teşekkür ediyorum. Önceki ameliyatımda değişen pulmoner kapağıma eşlik eden yeni bir aort kapağım var. Şimdiden mükemmel hissediyorum. Cleveland sokaklarında yürüyerek inanılmaz heykellerinizin tadını çıkarıyorum" dedi.

Ünlü aktör, ameliyatının ardından şehir turu yapmaya başladı.





