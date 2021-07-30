Yasmani Copello yarı finalde

30 Temmuz 2021 Cuma, 10:08

Milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, yedinci gün yarışlarıyla devam ediyor. Olimpiyat Stadı’nda piste çıkan milli atlet Yasmani Copello da erkekler 400 metre engelli seçmelerinde serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kaldı.

Copello, 1 Ağustos Pazar günü yarı finalde mücadele edecek.



