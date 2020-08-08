Yatağan Çayı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:37

Yatağan ilçesindeki Demir Köprü mevkisinde, Yatağan Çayı kıyısına yüzlerce ölü balık vurduğu görüldü. Durumun Yatağan Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Endişe veren manzarayla karşılaşan Fatih Yaman isimli yurttaş, "Sabah yürüyüş için Demir Köprü mevkisine gelmiştim. Buraya geldiğim zaman çok ağır bir koku hissettim. Çayın kıyısına indim. Çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark ettim. Eskiden buraya gezmeye, dolaşmaya ve piknik yapmaya gelirdik. Ama şimdi burası rezalet halde. Çok can sıkıcı bir durum var ortada. Yetkililere ulaşmak istedim çünkü vicdanımızı sızlatan bir görüntü var burada" diye konuştu.

Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesinin sınırlarında yer alan Adnan Menderes Barajı'nı besleyen Yatağan Çayı'ndaki kirliliğin tarımı olumsuz etkilediğini belirten Yaman, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.



