Yatak sırası bekleyen yurttaş yaşamını yitirirken ambulans uçak 'özel' hastalara hizmet verdi

02 Nisan 2021 Cuma, 20:42

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaşayan Erdal Yetimova Covid-19'a yakalandı. Hastaneye başvuran Yetimova, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi. Evde tedavisi sürerken durumunun ağırlaştığını ifade eden Yetimova, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü. Yetimov'un durumu üzerine ailenin, AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile temasa geçtiği öğrenildi. Gerekli girişimlerin ardından Yetimova'nın Londra'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya,"Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. Covid tedavisinin yanı sıra, Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Union of International Democrats İngiltere Başkanı kardeşim Erdal Yetimova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere'den Türkiye'ye getiriyoruz. Süreci başından sonuna kadar takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanımız Dr. Fahrettin Koca , Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'ya emekleri için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

AYNI GÜNDE 25 GÜN YATAK BEKLEYEN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'de takı satarak geçimini sağlayan Aslı Özkısırlar, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek için 25 gün boyunca hastanelerde yatak bulamamıştı. Özkısırlar, Twitter'da konuyu dile getirip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya isyan etti. Günlerce tedavi için yatak arayan Özkısırlar, bu sabah yaşamını yitirdi. Özkısır yaptığı son paylaşımda, "Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım" dedi.