Aslı Özkısırlar, 25 gün yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi

02 Nisan 2021 Cuma, 13:59

TELE 1'in haberine göre geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak hastaneye bulamadığını söyleyen Aslı Özkısırlar’a 2 gün önce hastanede yer bulundu. Bu süreçte iki kez kalbi duran Özkısırlar, bu sabah hayatını kaybetti.

“ROMATİZMAL HASTALIĞI VARDI”

TELE1’e konuşan Özkısırlar’ın ailesi şu ifadeleri kullandı: “Bozyaka Araştırma Hastanesi’nde bir doktor vardı. 25 gündür yatak bulamıyordu. Durumu kötüydü. Doktorlar da bunu söyledi. Bu süreçte nefesi kesildi ve ciğerleri su topladı. Durumu ağırlaşınca Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orada yoğun bakıma kaldırıldı. Orada da yer olmadığı için Ege Yaşam Hastanesi’nde kaldırıldı. Durumu giderek kötüleşti. Bu sabah da vefat etti. Romatizmal bir hastalığı vardı. Kısa bir süre önce de stent takıldı.”

“DEFALARCA KALBİ DURDU”

Aslı Özkısırlar'ın arkadaşı İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi Erkan Erten ise “3-4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Aslı’nın mikrobik bir rahatsızlığı vardı. 90 kiloydu. En son 65 kiloya düştü. Bir süre yürüyemedi. Duymasında da sorun vardı. Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu. Defalarca kalbi durdu. Bu sabah da yaşamını yitirdi” dedi. Özkısırlar, Altındağ’da bulunan Kokluca Mezarlığı’na defnedilecek.

TAKI TEZGÂHI BOŞ KALDI

Geçimini takı yapıp satmaya çalışan Özkısırlar’ın İzmir’de bulunan takı tezgahına yakınları tarafından çiçekler bırakıldı.

Özkısırlar’ın hastaneye yatmadan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ise şöyleydi:



"Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım"

