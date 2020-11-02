Yatılı Kuran kursunda koronavirüs: Bina karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir Kuran kursu, bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

AA
02 Kasım 2020 Pazartesi, 15:38
Yatılı Kuran kursunda koronavirüs: Bina karantinaya alındı
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Siirt'in Baykan ilçesinde bir Kur'an kursu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Baykan'ın Karakaya köyü Eğridere mezrasında yatılı erkek Kuran kursunda kalan bir öğrencide Covid-19 tespit edildiği bildirildi.

Kursta 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, "Kur'an kursunda 16 Kasım'a kadar karantina uygulanmasına, insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, kursta izolasyon kurallarına uyulmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantinaya alınan kursta sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaç için gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.


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