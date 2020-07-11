Yavru ayıyı öldüren Tanju Çolak serbest bırakıldı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:32

Artvin’in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Çolak jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.’nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü. Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekipleri,Tanju Çolak'ı gözaltına aldı. Çolak hakkında hayvana işkence ve eziyet suçundan soruşturma başlatıldı.



Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır” denildi.

Tanju Çolak, sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AVCILAR DERNEĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Çolak, üyesi olduğu Arhavi Avcılar ve Atmacacılar Derneği'nden ihraç edildi. Dernek başkan vekili Refik Lakerta, olayı duyar duymaz yönetim kararı ile ilgili kişinin üyeliğine son verildiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Lakerta şunları söyledi:

"Son derece üzücü bir olay tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Bizim derneğimize de atmacacılık belgesi alma vesilesiyle üyeydi. Bu sabah itibariyle yönetim kurulunun aldığı kararla dernek üyeliğinden ihraç ettik. Tüzüğümüz de dernek üyeliğinden ihracını gerektirecek maddeler var. Biz yasal olarak avcılık ve atmacacılık yapan avcıları ve atmacacıları temsil ediyoruz. Yasa dışı hareket edenleri ne temsil ederiz ne de tasvip ederiz. Yapılan şeyler iğrenç hareketler. O hayvana kurşun atılması çok iğrenç, çünkü hayvan kimseye bir zarar vermiyor. Hayvan keyfi bir şekilde öldürülmüştür. Artvin çevresinde özellikle ayıların ve domuzların, tarım, meyvelere hayvanlara büyük zararları vardır. Ama devlet yetkilileri milli parklarda birlikte elbirliği ile tedbirlerini alıyor. Bu olay karşısında Arhavi ve bütün avcı camiası adına çok üzüldüğümüzü beyan ederiz."