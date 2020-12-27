Yavuz Bingöl'e böyle tepki gösterdi: "Mehmed Âkif'in Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil"
Çekimleri başlayan "Âkif" filminde canlandırdığı Mehmet Akif Ersoy rolü için Arapça öğrenmeye çalıştığını açıklayan Yavuz Bingöl'e "Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil" tepkisi geldi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Yavuz Bingöl, "Âkif" isimli filmde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy rolünü canlandıracağı öğrenildi.
Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan filmdeki rolü hakkında yaptığı açıklamada “Mehmet Akif özellikle şair olduğu ve camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum” diyen Bingöl’e tepkiler geldi.
Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre, Twitter hesabından ‘Günün Sorusu’ başlığıyla tepkisini dile getiren yazar ve şair Özcan Ünlü, “Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?” diye sordu.
Ünlü'nün paylaşımını alıntılayan ve Mehmet Akif çalışmalarıyla tanınan yazar D. Mehmet Doğan, Bingöl’ün “Rolüm için Arapça çalışıyorum” açıklamasını şu ifadelerle eleştirdi:
“Bu türkücü aktör Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil. Âkif Arapça vaaz verdiği için Arapça öğrenmeye çalışıyormuş! Türkçesi ne kadarsa!”
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Gökçek'in kol saati gitti, “Kızılca Gün Anıtı geldi
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Prof. Dr. Görür'den ilk açıklama
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Gökçek'in kol saati gitti, “Kızılca Gün Anıtı geldi