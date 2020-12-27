Yavuz Bingöl'e böyle tepki gösterdi: "Mehmed Âkif'in Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil"

27 Aralık 2020 Pazar, 14:27

AKP'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Yavuz Bingöl, "Âkif" isimli filmde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy rolünü canlandıracağı öğrenildi.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan filmdeki rolü hakkında yaptığı açıklamada “Mehmet Akif özellikle şair olduğu ve camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum” diyen Bingöl’e tepkiler geldi.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre, Twitter hesabından ‘Günün Sorusu’ başlığıyla tepkisini dile getiren yazar ve şair Özcan Ünlü, “Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?” diye sordu.

Ünlü'nün paylaşımını alıntılayan ve Mehmet Akif çalışmalarıyla tanınan yazar D. Mehmet Doğan, Bingöl’ün “Rolüm için Arapça çalışıyorum” açıklamasını şu ifadelerle eleştirdi:

“Bu türkücü aktör Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil. Âkif Arapça vaaz verdiği için Arapça öğrenmeye çalışıyormuş! Türkçesi ne kadarsa!”



