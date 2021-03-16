Yayıncılar Birliği: ‘Online kitap satışları arttı, perakende kitap pazarı küçüldü’

16 Mart 2021 Salı, 10:36

Türkiye Yayıncılar Birliği, kategorilere göre hazırladığı ve sektör verilerini içeren “2020 Türkiye Kitap Pazarı Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Türkiye’de 2020 perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 11.26’lık bir düşüşle 7.855 milyon TL’ye geriledi. Bu gerilemenin en büyük nedeni eğitim yayınları segmentinde yaşanan yüzde 25.99’luk düşüş olurken, bir diğer sebep ise kültür yayınlarındaki yüzde 4.81 oranındaki düşüş olarak ortaya çıktı. Türk Lirası’nın USD ve Avro karşısında yaşadığı değer kaybı da, sektörün USD bazındaki pazar büyüklüğü hesaplamalarındaki düşüşün önemli sebeplerinden biri olarak gösterildi.

ONLINE KİTAP SATIŞLARINDA ARTIŞ

Pandeminin en dikkat çeken getirilerinden biri, online kitap satışlarında yaşanan artış olarak kaydedildi. Bu süreçte online satış kanallarından kitap alışverişi, önceki yıllara göre çok önemli bir artış gösterdi.

2006 yılında online kitap satışlarının kültür kitapları satışında yüzde 2.24 olan pazar payı, 2019 yılı sonunda yüzde 22.49 olarak ölçülmüştü. 2020 Mart ayından itibaren, kapanmalarla birlikte online kitap satışlarında satış oranları kültür yayınlarında ve akademik yayınlarda yaklaşık yüzde 65.5’e yükselirken; yardımcı kaynak kitaplarında yüzde 20’lere yakın, ithal dil eğitimi ve kültür-sanat kitaplarında yüzde 35 olarak gerçekleşti. Genel olarak yayıncılık sektörünün satışlarının yüzde 36.17’sinin ise online olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

SESLİ KİTAPLAR REVAÇTA

Pandemi sürecinde sesli kitap, e-kitap, dijital buluşmalar, dijital kitap kulüpleri ve dijital söyleşilere rağbet de olumlu yönde tetiklendi. 2020 yılında pazar paylarında pandemiyle birlikte artan sesli kitap satışları, ilk defa pay olarak yüzde 1.10 oranında da olsa gelişme gösterdi. Ayrıca ilk defa bu yıl dikkatli ölçümlerle gerek eğitimde, gerekse yüksek eğitimde ve üniversite kütüphanelerinde dijital veri tabanlarına aboneliklerle birlikte pazarın yüzde 10.19 oranlarına geldiği görüldü.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI ARTTI

2020’de TÜİK’in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları’na göre, 83 milyon 614 bin 362 nüfuslu Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısı 6.9’dan 7.3’e çıktı.

Rapora göre geçtiğimiz yıl 433 milyon 213 bin 632 adet kitap üretildi. 2020 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörden satın aldığı ve kendi matbaasında bastığı ders kitapları, açık lise kitapları ve yardımcı kaynak kitapların toplam üretim adedi 184 milyon 200 bin oldu.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ise Bakanlık ilk defa 17.5 milyon öğrenci için yardımcı kaynak kitap dağıtma kararı aldı. MEB’in bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap üretimi 617 milyon 413 bin 632 adet oldu.

Bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretiminde ilk üç ayda yüzde 30’lara varan artış, pandemiyle birlikte düşüşe geçti ve bir önceki yıla göre ancak yüzde 2,28 oranında artış yaşandı.

2020 Türkiye Kitap Pazar Raporu’nun tamamını okumak için buraya bakılabilir