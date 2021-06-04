Yayınlanan röportajın ardından Belaruslu gazetecinin ailesi: Protasevich ‘itirafa zorlandı’

04 Haziran 2021 Cuma, 14:17

Belaruslu yetkililer daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif bir gazetecinin olduğu yolcu uçağını Minsk’e indirmişti. Uçağın iniş yapmasının ardından gözaltına alınan 26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich, Belarus devlet televizyonuna bir röportaj verdi.

Protasevich'in ailesi ve insan hakları savunucuları gazetecinin 'itirafa zorlandığını' savundu. Bileklerinde izler görünen Protasevich röportajında, Lukaşenko’yu övdü ve onu devirmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Röportajın sonuna doğru göz yaşlarını tutamayan Protasevich, ‘Lukaşenko’yu çok eleştirdiğini’ ancak 'onun doğru olarak yaptığı şeyi anlamaya başladığını ve kesinlikle saygı duyduğunu’ ifade etti.

PROTASEVİCH'İN BABASI: KİMSE BU SÖZLERE İNANMASIN

BBC’nin AFP’den aktardığına göre, muhalif gazetecinin babası, röportajı izlemenin kendisine acı verdiğini belirtti. Protasevich’in babası, "Oğlumu çok iyi tanıyorum ve asla böyle şeyler söylemeyeceğini biliyorum. Ona baskı uyguladılar ve gereğini söylemeye zorladılar" dedi ve şunları ekledi:

"Oğlum, istismar ve işkence yoluyla dövüldüğü için bu sözlere kimse inanmasın.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), videonun güvenlik güçlerinin "vahşetinin" kanıtı olduğunu söyledi. HRW Direktörü Kenneth Roth, “Bu, Başkan Lukaşenko yönetimindeki işkence ve kötü muamelenin bir örneğidir” ifadesini kullandı.