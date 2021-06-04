Yayınlanan röportajın ardından Belaruslu gazetecinin ailesi: Protasevich ‘itirafa zorlandı’
Belaruslu gazetecinin ailesi, Roman Protasevich'in hükümet karşıtı protestolar düzenlediği belirten 'itirafa zorlandığını' ifade etti.
Belaruslu yetkililer daha sonra sahte olduğu ortaya çıkan bir bomba ihbarı yaparak içinde muhalif bir gazetecinin olduğu yolcu uçağını Minsk’e indirmişti. Uçağın iniş yapmasının ardından gözaltına alınan 26 yaşındaki gazeteci Roman Protasevich, Belarus devlet televizyonuna bir röportaj verdi.
Protasevich'in ailesi ve insan hakları savunucuları gazetecinin 'itirafa zorlandığını' savundu. Bileklerinde izler görünen Protasevich röportajında, Lukaşenko’yu övdü ve onu devirmeye teşebbüs ettiğini söyledi.
Röportajın sonuna doğru göz yaşlarını tutamayan Protasevich, ‘Lukaşenko’yu çok eleştirdiğini’ ancak 'onun doğru olarak yaptığı şeyi anlamaya başladığını ve kesinlikle saygı duyduğunu’ ifade etti.
PROTASEVİCH'İN BABASI: KİMSE BU SÖZLERE İNANMASIN
BBC’nin AFP’den aktardığına göre, muhalif gazetecinin babası, röportajı izlemenin kendisine acı verdiğini belirtti. Protasevich’in babası, "Oğlumu çok iyi tanıyorum ve asla böyle şeyler söylemeyeceğini biliyorum. Ona baskı uyguladılar ve gereğini söylemeye zorladılar" dedi ve şunları ekledi:
"Oğlum, istismar ve işkence yoluyla dövüldüğü için bu sözlere kimse inanmasın.”
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), videonun güvenlik güçlerinin "vahşetinin" kanıtı olduğunu söyledi. HRW Direktörü Kenneth Roth, “Bu, Başkan Lukaşenko yönetimindeki işkence ve kötü muamelenin bir örneğidir” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Trafiğe çıkanlar dikkat! O sürücülere ceza yağdı
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
- Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı
- Engerek yılanlarının dansı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
En Çok Okunan Haberler
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- MHP'liler destek verince, AKP'liler salonu terk etti
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- Lübnan'dan dolar kararı
- Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi
- İstanbul'da elektrikli scooter için yeni düzenleme
- Canan Ergüder son durumunu paylaştı