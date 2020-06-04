Yazıya gönül verenlere Edebiyat Atölyesi Dergisi

04 Haziran 2020 Perşembe, 12:07

Yayın Yönetmenliğini Barış İnce’nin yapacağı Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin geniş bir yayın kurulu bulunuyor. Derginin çıkış bildirgesine göre Ahmet Büke, Altay Öktem, Doğuş Sarpkaya, Fadime Uslu, Funda Alp, Gökhan Horzum, Haydar Ergülen, Onur Behramoğlu, Onur Orhan, Zafer Köse gibi isimler hem gelen yazıları değerlendirecek hem de alanlarına dair bilgiler verecekler.

İlk sayı olarak güz sayısını hazırlayan dergi şu çağrıyla çıktı:

“Sayfalarımızın yarısını sizlerin öykü ve denemelerinize tamamen ücretsiz şekilde açıyoruz. [email protected] adresine öykü ve denemelerinizi yolluyorsunuz. Biz de sizden gelen bu üretimleri çok değerli yayın kurulumuzun değerlendirmesine sunuyoruz. Kalan sayfalarımızda da yazıya dair bilgiler vermeyi, ustalarla söyleşiler koymayı, edebiyata dair seçkin örnekler sunmayı hedefliyoruz. Biz yazarlar, bugüne kadar sizlerin sevgisi ile çoğaldık. Bundan sonra da bilgimizi, birikimimizi, deneyimimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.”

Derginin mutfak ekibi de şöyle: Barış İnce, Selçuk Özbek, Can Uğur, Semih Güven, Mustafa Kömüş, Neslihan Yiğitler, Burak Abatay, Sercan Meriç, Anıl Karaca, Ekin Başak Akgül, Barış Sarıkaş, Rıfat Kırcı, Volkan Ateş, Aycan Karadağ…



