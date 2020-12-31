Yemen'de havalimanı patlamasında ölü sayısı 22'ye yükseldi

31 Aralık 2020 Perşembe, 07:31

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere Aden Havalimanında 3 patlama yaşandı.

Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarıldı.

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullandı.

KABİNE ÜYELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA ULAŞTI

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

YEMEN CUMHURBAŞKANI HADİ SORUŞTURMA KOMİTESİ KURULMASI TALİMATI VERDİ

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin soruşturma komitesi kurulması yönünde talimat verdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Hadi'nin, saldırıya ilişkin soruşturma komitesi kurulması talimatı verdiği" ve komite başkanlığına İçişleri Bakanı Tümgeneral İbrahim Haydan'ı atadığı belirtildi.

Haberde, Hadi'nin, istihbarat ve güvenlik yetkililerinden oluşan komite üyelerine de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde olmaları gerektiğini ilettiği aktarıldı.

"Havalimanı'nı hedef alan terör eylemi, Yemen halkına yönelik savaşın bir parçasıdır"

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

BM YEMEN ÖZEL TEMSİLCİSİ SALDIRIYI KINADI

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nda yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunan Griffiths, "Yapılan bu şiddet, kabul edilemez. Yaşananlar, Yemen'in acilen barış yoluna girmesi gerektiğini acı bir şekilde hatırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Griffiths, kabinenin, onu bekleyen zor durumlarla mücadelede kararlı ve sert olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Bu arada İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı.







