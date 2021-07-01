Yeneroğlu: "Danıştay 10. Dairesi Hukuk devletini ayaklar altına almıştır"

01 Temmuz 2021 Perşembe, 13:20

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadına şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesini amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin büyük bir yanlış olduğunu defalarca dile getirdiklerini hatırlattı.

Bütün uyarılarının hiçbir işe yaramadığını görünce DEVA Partisi olarak fesih işleminin iptali için Danıştay'da dava açtıklarını belirten Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Açtığımız davada Danıştay 10. Dairesi, işlemin yürütmesinin durdurulması talebimizi reddederek; ülkede hukukun değil, Cumhurbaşkanı’nın istek ve taleplerinin üstün olduğunu bir kez daha ispatladı. Açık bir biçimde Danıştay 10. Dairesi hukuk devletini ayaklar altına almıştır. Bu karar nedeniyle bugün itibarıyla maalesef Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmış oldu. Elbette bu karar nihai karar değil. Karara itirazımızı bir an evvel yapacağız ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımızı değerlendirecek. Davanın esası ise ayrıca incelenecek. Umarız bu yanlıştan bir an evvel dönülür. Danıştay hukuku ayaklar altına alan bu kararla anılmaktan kurtulur."

Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden Cumhurbaşkanının tek imzasıyla çıkılmasının mümkün olmadığını söyleyen Yeneroğlu, sözleşmenin TBMM tarafından uygun bulunarak kanun hükmünü kazandığını, bu nedenle ancak ve ancak yasama yetkisinin kullanılmasıyla ortadan kaldırılabileceğini iddia etti.