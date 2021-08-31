Yeneroğlu, Soylu'ya Meriç'e atıldığı iddia edilen göçmenleri sordu

31 Ağustos 2021 Salı, 12:03

24 Ağustos Salı günü, Yunanistan tarafından geri gönderilen yaklaşık 50-60 kişilik Suriyeli ve Afgan göçmen grubunun bir jandarma komutanı tarafından Meriç Nehri'ne atıldığı iddia edildi.



DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’ye verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İddiaya göre bir Afgan ile iki Suriyelinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“1- Yukarıda ifade edilen suça konu olayın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda idari bir soruşturma yapılmakta mıdır?

2- Söz konusu olayla ilgili olarak soruşturma yapılmakta ise olaya konu eylemi gerçekleştiren jandarma komutanının kimliği tespit edilmiş midir? İlgili jandarma komutanı açığa alınmış mıdır? Söz konusu olay her yönü ile araştırılmakta mıdır?

3- Olay çerçevesinde öldüğü iddia edilen göçmenlerin kimlikleri belirlenmiş midir? Aileleri ile irtibata geçilmiş midir?

4- Bu tür olayların gerçekleşmemesi için Bakanlık nezdinde herhangi bir çalışma söz konusu mudur?”