Yeni araştırma: Hangi erkeklerin aldatma ihtimali daha yüksek?

09 Ekim 2020 Cuma, 12:22

Yaş ortalaması 20 olarak belirlenen 116 erkek ve 145 kadının katıldığı araştırmada katılımcıların ses perdeleri ölçüldü. Daha sonra araştımacılara sadakat ve tek eşliliğe dair sorular yöneltildi.

Bulguları değerlendiren araştırmacılar, “Maskülen erkeklerin aldatma eğilimlerinin, daha feminen erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu ve romantik ilişkilerinde daha az bağlılık gösterdiklerini keşfettik” diye yazdı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Personality and Individual Differences isimli hakemli dergide yayımlanan araştırmada, kadınlara dair benzer bir ilişki bulunamadı. Öte yandan kadınların kalın sesli erkekleri daha çekici bulduğu ortaya çıktı.

Bu nedenle araştırmacılar, bulguların testosteron seviyelerinden kaynaklanabileceğini ifade etti:

"Testosteron seviyeleri yüksek olan ve dolayısıyla kalın sesli erkekler, aldatma davranışına daha yatkın ve romantik ilişkilerine bağlılığı daha az.

Evrimsel psikoloji açısından, erkeksi sesleri olan erkekler, diğer erkekler arasındaki statülerini artırırken, kadınları da daha fazla çekebilir."