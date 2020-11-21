Yeni araştırma: Obez hastalarda yaş, kilo vermeye engel değil

21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:53

Warwick Üniversitesi ile NHS Tröstü Coventry ve Warwickshire Üniversite Hastaneleri (UHCW) tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre; 60 yaş üzerindeki obez hastalar, sadece yaşam biçimlerini değiştirerek daha genç kişilerle eşdeğer miktarda kilo verebilir.

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların, kilo kaybı programlarının yaşlı kişilerdeki etkisine yönelik toplumda egemen olan yanlış kanıların düzeltilmesine yardımcı olmasını umuyor.

Araştırmacılar ayrıca sonuçların, kilolarını azaltmaya çalışan yaşlı insanlarda potansiyel faydalara yönelik şehir efsanelerinin de giderilmesine yardımcı olmasını ümit ediyor.

Clinical Endocrinology bülteninde sunulan bulgular, hastane tabanlı bir obezlik hizmetinden alınan hasta kayıtlarının analizine dayanıyor.

UHCW’deki Warwickshire Diyabet, Endokrinoloji ve Metabolizma (WISDEM) Çalışmaları Merkezi’nde yürütülen ve geçmişe yönelik yapılan çalışmada araştırmacılar, 2005 ile 2016 yılları arasında WISDEM merkezli obezlik hizmetine başvuran rastgele 242 hasta seçti ve 60 yaş altındakiler ile 60 ve 78 yaş arasındakilerden oluşan iki grubu, hizmette geçirdikleri süre boyunca verdikleri kilo bakımından karşılaştırdılar.

Kaynak: Popular Science Türkiye