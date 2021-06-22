Yeni araştırma: Zamanında Dünya bir yana eğildi ve sonra kendini düzeltti

22 Haziran 2021 Salı, 00:00

Saygın bilimsel dergi Nature'da 15 Haziran'da yayımlanan araştırmaya göre, Dünya 79 ve 86 milyon yıl önce arasındaki zaman diliminde 12 derece eğildi.

Çalışmanın ortak yazarı Sarah Slotznick, bu değişikliğin enlemleri de etkilediğini ve şehirlerin adeta yer değiştirdiğini söyledi.

Üstelik bulgular, Dünya'nın eğildikten sonra kendini düzelttiğini ve yeniden eski haline döndüğünü ortaya çıkardı.

Çin Bilimler Akademisi'nden jeofizikçi ve araştırmanın ortak yazarı Ross Mitchell, "Bu eğilme ve doğrulma döngüsünü göreceğimizden şüphemiz yoktu" diye konuştu.

GEZEGENİN DENGESİ NEDEN BOZULDU?

Bu noktada Dünya, dönen bir top gibi düşünülebilir. Topun ağırlığı eşit olarak dağılmışsa yalpalamadan, düzgün şekilde dönmesi mümkün oluyor. Ancak ağırlığın bir kısmı bir tarafa kayarsa bu kütle merkezini de değiştirebilir ve topun dönerken daha ağır tarafa doğru eğilmesine neden olabilir.

Araştırmacılar, Dünya'nın dengesinin neden bozulduğuna ve ağırlığın dağılımının nasıl bozulduğuna dair iki hipotez üretti.

İlk hipoteze göre bu değişim, gezegenin dış çekirdeğini çevreleyen magma tabakasının kabuğa doğru yükselmesiyle tetiklendi. Yani bu durumun kütlenin dağılımını etkilediği düşünülüyor.

İkinci hipotez ise bu değişimin tektonik plakaların hareketiyle tetiklendiğini ileri sürüyor. Buna göre mantonun derinliklerinden gelen daha sıcak, daha az yoğun malzeme kabuğa doğru yükseldiğinde ve daha soğuk, daha yoğun malzeme çekirdeğe doğru battığında bu plakalar çarpışabiliyor. Bu çarpışmayla bir plaka, diğerinin altına girip batabilir.

Ross Mitchell'in aktardığına göre yaklaşık 84 milyon yıl önce Pasifik Plakası, batısındaki başka bir plakanın altına farklı bir yönde dalmaya başladı. Mitchell, bu değişikliğin "gezegenin gerçek dengesini epey değiştirmiş olabileceğini" söyledi.

Bilim insanı bu durumda Dünya'nın eğilip sonra yeniden eski haline dönmesine şaşırmaığını ekledi:

"Gezegenin dış tabakası bir lastik bant gibi elastik davranır. Bu sayede gezintiden sonra eski şekline geri dönebilir."

Kaynak: Independent Türkçe