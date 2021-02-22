Yeni bir araştırmaya göre, gözlük kullananların Covid-19'a yakalanma olasılığı üç kat daha az

22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:57

Virüsün vücuda girmesinin bir yolu, insanların virüsle temas ettikten sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunması.

Bununla birlikte Hindistan'daki araştırmacılar, gözlük takan kişilerin gözlerini daha az ovuşturduğunu ve bu nedenle Covid-19'a yakalanma riskinin daha az olduğunu söylüyor.

İnternet sitesi MedRxiv'de yayımlanan ve hakem onayından geçmemiş bir çalışmada araştırmacılar, geçen yaz iki hafta boyunca Kuzey Hindistan'daki bir hastanede 304 kişiyi (223 erkek ve 81 kadın) inceledi. Hastalar 10 ila 80 yaşındaydı ve hepsi Covid belirtileri bildirmişti.

Bunların yüzde 19'u çoğu zaman gözlük taktığını söyledi.

Araştırmacılar, katılımcıların saatte ortalama 23 kez yüzlerine ve üç kez de gözlerine dokunduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, gözlük takanlar arasında Covid-19'a yakalanma riskinin iki ila üç kat daha az olduğunu buldu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, raporda, "Kontamine ellerle gözlere dokunmak ve gözleri ovuşturmak önemli bir enfeksiyon yolu olabilir" ifadelerine yer verildi.

Uzun süreli gözlük kullanımı, gözlere tekrar tekrar dokunulmasını ve gözlerin ovuşturulmasını önleyebilir.

Doktorlar, daha önce, kontakt lens kullanan kişilerin koronavirüsün ellerinden gözlerine geçme olasılığını önlemek için gözlüğe geçmelerini tavsiye etmişti.