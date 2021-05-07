Yeni danışman hızlı başladı: MHP'li Özdemir bu kez Emin Çölaşan'ı hedef aldı
Daha önce de birçok gazete ve gazeteciyi hedef alan MHP'li İsmail Özdemir bu kez Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı hedef aldı.
Köşesinde kaleme aldığı yazıda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı anayasa taslağının muhalefete kurulan bir tuzak olduğunu belirten Emin Çölaşan hedef alındı.
Çölaşan'ı hedef alan MHP'nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Zihniyetinde ülkemiz ve milli menfaatlerimiz için mücadele anlamında mertlik payesi bulunmazken, sinsilik ve tuzak kültürü olabilir, ancak herkesi kendisi gibi zannetmemelidir!" dedi.
DAHA ÖNCE DE YAPTI
Geçtiğimiz günlerde MYK'de yer alan MHP'li Özdemir, göreve geldiği günden itibaren gazetemiz Cumhuriyet, Habertürk TV, Oral Çalışırlar, Ebru Baki, Bülent Aydemir gibi birçok medya kurumunu ve çalışanını hedef aldı.
Sosyal medya hesabından peş peşe mesajlar paylaşan MHP'li Özdemir şunları söyledi:
"Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında henüz sivil anayasa ile ilgili çalışmamızın içeriğini görmeden, şartlandırılmış ve özellikle de hasımlık ölçüsüyle bunun bir tuzak olduğunu iddia etmiştir.
Emin Çölaşan ve zihniyetinde ülkemiz ve milli menfaatlerimiz için mücadele anlamında mertlik payesi bulunmazken, sinsilik ve tuzak kültürü olabilir, ancak herkesi kendisi gibi zannetmemelidir! MHP, daima Türkiye’ye karşı kurulan tuzakları ve oyunları bozan partidir!
Çölaşan, darbe döneminden kalma zihnin yapısıyla, önerdiğimiz ve Türkiye’nin ihtiyacı olan sivil anayasa konusunda tümden karşı çıkılması gerektiğini savunup, bunu akıl hocası rolü ile tavsiye ederken, HDP ile anayasa yapımımda buluşulmasına ses etmeyerek safını belli etmiştir!
Kamuoyunun malumu olan HDP’nin de yer aldığı anayasa çalışmalarında Türkiye’nin üniter yapısı, milli birlik ve bütünlüğü hedef alınırken sesi çıkmayan hatta belki bundan memnun dahi olan Çölaşan’ın maskesi bir kez daha düşmüş, hakiki sureti kendisini ele vermiştir."
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