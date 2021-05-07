Yeni danışman hızlı başladı: MHP'li Özdemir bu kez Emin Çölaşan'ı hedef aldı

07 Mayıs 2021 Cuma, 14:22

Köşesinde kaleme aldığı yazıda, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı anayasa taslağının muhalefete kurulan bir tuzak olduğunu belirten Emin Çölaşan hedef alındı.

Çölaşan'ı hedef alan MHP'nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Zihniyetinde ülkemiz ve milli menfaatlerimiz için mücadele anlamında mertlik payesi bulunmazken, sinsilik ve tuzak kültürü olabilir, ancak herkesi kendisi gibi zannetmemelidir!" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPTI

Geçtiğimiz günlerde MYK'de yer alan MHP'li Özdemir, göreve geldiği günden itibaren gazetemiz Cumhuriyet, Habertürk TV, Oral Çalışırlar, Ebru Baki, Bülent Aydemir gibi birçok medya kurumunu ve çalışanını hedef aldı.

Sosyal medya hesabından peş peşe mesajlar paylaşan MHP'li Özdemir şunları söyledi: