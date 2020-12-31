Yeni dijital yayın platformu Gain, ocak ayı programını açıkladı

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:15

Özellikle kısa içeriklerin izleyiciyle buluştuğu yeni dijital yayın platformu Gain, ocak ayında izleyiciyle buluşacak yapımların listesini paylaştı.

Yayın hayatına 30 Aralık'ta başlayan platformun ocak takvimi şöyle:

10 BİN ADIM

Başrollerini Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın paylaştığı 10 bölümlük komedi dizisi "10 Bin Adım"ın senaryosu Devin Özgür Çınar’a, yönetmenliği Duygu Güzelmeriç’e ait. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için her gün 10 bin adım atmaya ve birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in bu yürüyüşler esnasında yaşadıkları ocak ayında Gain’de izlenebilecek.

TERAPİST

Psikolojik gerilim tarzındaki mini dizi ‘Terapist' ocak ayında seyirciyle buluşacak. Zeynep Dadak’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide başrolleri Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı paylaşıyor.

İLBER ORTAYLI İLE ZAMAN MAKİNESİ

İlber Ortaylı'nın tarihi değiştiren kişiler, yön veren kavramlar, olaylar ve akımları kısa ve eğlenceli bir formatta anlattığı İlber Ortaylı ile Zaman Makinesi ocak ayında platformda izlenebilecek. Ortaylı'nın sunduğu programda, her ders konusu için, önce tarihte en yoğun yaşandığı ana gidilip bir yolculukla bugüne kadar geliniyor.

VEDAT MİLOR İLE EN İYİSİ

Sosyal medyada yaptığı anketlerle fenomene dönüşen ünlü gurme Vedat Milor, karar vermesi zor sorularıyla hem sosyal medyanın hem de eşzamanlı olarak konunun uzmanlarının görüşlerini dinleyip kendi kararını ve gastronomik gerekçelerini açıklayacak.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN İLE İSTANBUL HESABI

İzleyicinin İstanbul sokaklarını gezeceği, kentin farklı semtlerinin kültürüne ve yeme-içme noktalarına dair bilgiler edineceği ‘Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı’ ocak ayında Gain’de başlıyor. Kısıtlı bütçeyle İstanbul’u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Bu sorunun cevabını Ahmet Mümtaz Taylan’ın bizzat deneyimleyerek seyirciye aktaracağı programda, hem İstanbul’un farklı bölgelerinin ünlü yemekleri tanınacak hem de yerel halkla oranın kültürü ve tarihi üzerine sohbetlere ortak olunacak.

BEKİR AĞIRDIR İLE GÜZEL SAYILAR

Türkiye'nin istatistik ve veri alanındaki yetkin isimlerinden Bekir Ağırdır, Z kuşağından siyaset bilimci Zeynep Aksoy'un toplumsal hayatta yeri olan farklı obje ve mekânlara dair sorularını geçmişten bugüne sayılar, veriler, örnekler ve anekdotlarla açıklayarak cevaplıyor.

GAİN SAHNE

Bilinen şarkıları, farklı müzisyenlerin yorumlamaları ile yeniden ortaya çıkarmayı odağına alan Sahne, ağırladığı müzisyenlerin yelpazesini özel bir görsel ve işitsel dünya ile izleyici karşısına çıkarmayı amaçlıyor. Sahne’de, her hafta kendi hayatlarına dokunmuş parçaları yeniden seslendirecek olan sanatçılar bunun yanı sıra kendi orjinal bestelerini ve Sahne Arkası duygu,düşünce ve hallerini seyirci ile paylaşıyor.

ÖZELDEN YÜRÜYENLER

Erkek ve kız mesaj gruplarındaki eğlenceli sohbetler ve beyaz yaka dünyasındaki klişelerin işlendiği yeni medya dizisinin senaryosunu Özgür Uysal, Burak Altındağ, Nursena Yılmaz, Kemalcan Ekin ve Yiğit Kalkavan yazıyor. Oyuncu kadrosundaysa Nursena Yılmaz, Yiğit Kalkavan, Zeynep Parla, Diren Can Demir, Buse Karadeniz, Özgür Uysal, Hilal Şefkatli, Ersel Sibil yer alıyor.

ELEKTROMONOLOG

Sanatçı Emre Yusufi’nin oluşturduğu spontane müzik altyapısına oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın seslendirdiği tiradın eşlik edeceği masa başı programı ile izleyicilere keyifli bir seyir deneyim sunuacak.

OYUNLAR HOLDİNG

‘O Tarz mı?’ ve ‘Podcastia’ yaratıcılarından yepyeni bir eğlence programı ‘Oyunlar Holding’ ocak ayında Gain’de başlıyor. Programda, eğlenmek için kutu oyunlarından bilgisayar oyunlarına, parti oyunlarından pinpona kadar her türlü oyunu, el emeği kostüm ve amatör DIY objelerle oynayan üç arkadaş ve konukları izlenecek.

TUZ BİBER STAND-UP

Stand-up komedi kültürünün Türkiye’de yaygınlaşmasını amaçlayan komedi kulübü Tuz Biber’in bağımsız komedyenlerinden oluşan sahne şovları ‘Tuz Biber’ ocak ayında Gain’de izleyicilerle buluşuyor. Programda, birbirine benzemeyen onlarca komedyen ve komedyen adayı farklı konulardaki fikirlerini ve bakış açılarını mizahi bir dille anlatacak.

DURAKTAN DURAĞA

Sosyal medyadaki skeçleri ile tanınan genç komedyen Berk Keklik’in metro dekorlu bir stüdyoda dünya ve ülke gündemine dair herkesin merak ettiği konuları uzman konukları ile konuşacağı programı ’Duraktan Durağa’ ocak ayında Gain’de.

KALT SPOR

Son senelerin öne çıkan özgün komedi ekibi KALT’ın Türkiye'de çok da göz önünde olmayan spor branşlarını kendilerine has üslupları ve mizahi bir dille aktaracakları KALT Spor’da komedi ve spor bir araya geliyor.

#EVDE YAP

#EvdeYap yeni hobiler için ilham verecek yepyeni bir talk show formatı. Derya Şensoy her bölümde herkesin evde yapabileceği bir el işi projesini ünlü konuklarıyla hayata geçirecek. #EvdeYap, insanların evlerinde daha çok zaman geçirdiği bu dönemde, evleri daha güzel ve eğlenceli hale getirecek yaratıcı fikirler sunacak.

KIVANÇ TALU İLE BİR DAHA SÖYLE

Var Böyle Tipler hesabının yaratıcısı, komedyen Kıvanç Talu, Bir Daha Söyle’nin sivri dilli sunucusu olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Her bölümde ünlü bir şarkıcıyı konuk alan Kıvanç, sanatçı en sevilen şarkısını söylemeye başladığında yanındaki çarkı çeviriyor ve üzerindeki her bir dilimde farklı bir müzik tarzının yazılı olduğu çark nerede durursa, sanatçı şarkısını o türden söylemeye devam ediyor.

BİR ŞİFA BAĞIMLISININ İTİRAFLARI

Ela Başak Atakan’ın gerçek hikayesini ele aldığı aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Bir Şifa Bağımlısının İtirafları’, bir aktüel belgesel serisi. Kızının çare yok denilen hastalığına tedavi bulmak için rotasını alternatif tıp dünyasına çeviren ve giderek bir şifa bağımlısına dönüşen Ela Başak Atakan’ın bu yolda uğradığı tüm şifa durakları ve çok daha fazlası Caner Özyurtlu’nun yönetmenliğinde yeniden arşınlanıyor. Seride, yogadan şaman ayinlerine, nefes terapisinden sülük tedavisine, aile diziminden ayurvedik beslenmeye denenebilecek her şey deneniyor.

MFÖ-ELE GÜNE KARŞI

50 yıla yaklaşan müzik kariyerleriyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en uzun süredir birarada kalan müzik grubu olan MFÖ, grup üyelerinin hiçbir yerde yayımlanmayan perde arkası görüntüleri ve belgesel için çekilen özel röportajlarıyla Gain’de.

VE HAYATIM DEĞİŞTİ

İnsan hayatı, sayısız kırılma noktasının birbirine eklenmesiyle şekil alıyor. Bu zinciri oluşturan halkaların biri yolculuğun yönünü belirliyor. Yol ayrımında zirveye giden yönü seçenler yıllar sonra dönüp o anı anlatıyor. Türkiye'nin ünlü ve başarılı isimlerinin her şeyin değiştiği noktayı hatırlayıp aktardığı bu program seyirciye ilham verecek.

İSTANBUL APARTMANLARI

Avrupa’dan ithal bir konut tarzı olan apartmanların yapım sürecini, hikâyelerini, içinde kimlerin yaşadığını ve günümüze kadar uzanan serüvenlerini anlatan, arşiv değerindeki belgesel serisi 'İstanbul Apartmanları', ocak ayında Gain’de. Kentin belleğini oluşturan binaların yer aldığı seride izleyiciler Mısır Apartmanı’ndan Deniz Palas’a, Narmanlı Apartmanı’ndan Apelyan Apartmanı’na pek çok mimari şaheserinin öyküsüne tanıklık etme fırsatı yakalayacak.

ŞOKOPOP İLE PORTRELER

Türkiye’nin en derin magazin çukurunun kazıcısı Şokopop, Türkiye’nin dört ikonuna odaklandığı serisiyle yalnızca Gain’de. Taçsız kraliçe Hülya Avşar, megastar Tarkan, Afrodit Banu Alkan ve Harika Avcı’nın kariyer yolculukları, iniş ve çıkışları, hikâyelerinin bilinmeyen yönleri, bugüne kadar bakılmamış bir pencereden ve Şokopop’un anlatımıyla ocak ayında Gain’de izleyicilerin karşısına çıkıyor.

ŞOKOPOP İLE ZEKİ MÜREN BİYOGRAFİSİ

Türkiye’nin ‘Sanat Güneşi’nin hayatına dair en ince ayrıntılara değinen bu beş bölümlük biyografi belgesel serisi, ince elenip sık dokunmuş bir araştırma sürecinin ürünü. Müren’in binbir emek ve ustaca stratejilerle Türkiye’de star sistemini nasıl kurduğunu, bu erişilmez konumunu nasıl koruduğunu anlatıyor. Seri, sanatçının özel hayatından şaşırtıcı kesitlerin yanı sıra kişiliğinin bilinmeyen yönlerine de ışık tutacak.

TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK

Türkiye’deki kadınların kendi ifadeleriyle yapılan bugüne kadarki en kapsamlı belgesel ‘Türkiye’de Kadın Olmak’ Ocak ayında Gain’de. Farklı yaşlardan bambaşka hayatlara sahip kadınların kıskançlıktan anne olmaya, kaderden ‘konu-komşu ne der‘e pek çok perspektiften hayatlarının nasıl etkilendiğini anlattıkları belgesel serisinde profesyonel yaklaşımları ile tarihçiler, uzman psikologlar ve sosyologların değerlendirmeleri de yer alıyor.

CEP HİKAYELERİ

Türkiye’de yaşamanın zorluklarına aldırmadan yolunu kendi çizen, kendi hikayesini yazıp kahramanı olanların ilham veren hikayelerinin anlatıldığı belgesel serisi ‘Cep Hikayeleri’ ocak ayında Gain’de başlıyor. ‘Cep Hikayeleri’nde izleyiciler tutkularının, hayallerinin, daha iyi bir hayat ihtimalinin peşinden gidenlerin, ısrar edip en sonunda elde edenlerin gerçek hikayelerine tanıklık edecekler.

EFSANE TAKIMLAR

Metin-Ali-Feyyaz'lı Beşiktaş’tan, birinci lige çıkar çıkmaz şampiyon olan Trabzonspor’a, kadın voleybol takımlarından genç nesillerin hiç bilmediği kadrolara… Tarih yazan, kitleleri hayranı yapan, unutulmayan takımları anlatan spor belgeseli ‘Efsane Takımlar’ ocak ayında Gain’de. Seyirci bu belgesel serisinde köklü kulüplerin sembolleşmiş takımlarının hikayelerini Mert Aydın’ın anlatımıyla izleyebilecek.

BAĞIMLILIK

Bir şeyi kafaya takan, onsuz yapamayan insanların belgeseli olan ‘Bağımlılık’ocak ayında izleyici karşısına çıkıyor. Seri, bu zamana kadar çok da değinilmemiş bağımlılıkları odağına alacak.

BENİ KENDİMDEN KORU

Mersin Tarsus’ta sanayide çalışan motor sevdalıları otobanda motorun üzerine yatarak gerçekleşen sıra dışı bir yarışa hazırlanıyorlardır. Bu yarış için her şeylerini vermeye hazır olan motor sevdalılarının yarış hazırlıkları, bazen sanayideki bir sohbetleri, bazen kanala atlayıp yüzdükleri bir gün, bazen de rakı masasındaki sohbetlerinin izleyiciyle buluşacağı ‘Beni Kendimden Koru’ belgeseli ocak ayında izleyicilerle buluşuyor.

ŞARKI HİKAYELERİ

Dinlerken “Acaba bu şarkı nasıl yapıldı?” “Kime yazıldı?” diye düşünülen şarkıların hikayelerini anlatan belgesel serisi ‘Şarkı Hikayeleri’ ocak ayında Gain’de.

#vebenyalnız, #evdenuzakta, #levonuntavernası, #varolmayanyerler gibi YouTube projelerine imza atan şair ve müzisyen Levent Sevi’nin şarkıların birebir yaratıcılarıyla gerçekleştirdiği söyleşilerin izleneceği seride Yasemin Mori’nin “Aslında Bir Konu Var”ından Yüzyüzeyken Konuşuruz’un “Ne Fark Eder” şarkısına kadar pek çok farklı müziğin hikayesi anlatılacak.

TÜRKİYE'NİN İNSANLARI

Türkiye’de her milletten her mezhebe, zengininden işçisine, sanatçısından evsizine kadar pek çok farklı kültür ve çok farklı hikayeler bulunuyor. Bu çeşitliliğe odaklanan ve fark yaratmış insanların belgeseli olan ‘Türkiye’nin İnsanları’, yaşamlarıyla dikkat çeken insanların konuştuğu, İstanbul’da başlayıp bütün Türkiye’ye yayılan bir mini belgesel olarak ocak ayında izleyici karşısına çıkıyor.

DANSFABRİKA

Reality belgesel formatındaki programda dans gösterilerinin arka planları, hazırlık süreçleri ve DansFabrika öğrencilerinin farklı dans ekollerinden performansları, her hafta farklı bir dansçının perspektifinden izleyiciyle buluşuyor.

661

‘661’, altı farklı kuşaktan kadının sesini, aklını ve tecrübelerini tartışmaya açarken, kuşaklar arası bir köprü kurmayı hedefliyor. Yaşamın her alanından, 6 farklı kuşaktan kadınlar tecrübelerini, fikirlerini, farklılıklarını, endişe ve zaferlerini, ilginç hikayelerini ve çok daha fazlasını sadece aynı yaş grubundaki kadınlarla değil, tüm jenerasyonlardan kadınlarla paylaşarak yaşla değişmeyen duyguları, gelişen fikirleri ve eskiden kalan düşünceleri izleyicinin yorumuna sunuyor.