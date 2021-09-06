Yeni düzenlemede neler var? Öğrencilere cemaatlere teslim

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:45

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

Bununla birlikte düzenlemede yer alan ayrıntılar dikkat çekti.

RESMİ YURTLARIN KAPASİTESİ ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 18.5’İNE KARŞILIK GELİYOR

Mektepli Gazete'den Ali Taştan'ın haberine göre, ülke genelinde derneklere ait 2701, vakıflara ait 454 yurt bulunuyor. Bu yurtların önemli bir kısmı yükseköğretim düzeyinde hizmet sağlıyor. Bunun yanı sıra yükseköğretim düzeyinde 793 resmi yurt bulunuyor.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, örgün eğitim kapsamında 3 milyon 801 bin 294 öğrenci üniversitelerde eğitim görmüştü. Verilere göre, resmi yurtların kapasitesi öğrencilerin sadece yüzde 18,5’ine karşılık geliyor. Yani devlete ait yurtlar tam kapasite dolu olsa bile sadece 5 öğrenciden birine barınma imkanı sağlanabiliyor.

Yükseköğretim düzeyinde 419 bin öğrenci burs, 1 milyon 164 bin öğrenci ise öğrenim kredisi aldı. Burs ve öğrenim kredisi aylık 650 TL olarak ödeniyor. Yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora da ise 1950 lira burs-kredi ödemesi yapılıyor. Öğrenim kredisi borcu nedeniyle yüz binlerce genç hakkında yasal işlem başlatıldı.

TARİKAT VE CEMAAT YAKINLIĞI

Son yıllarda yapılan kanuni düzenlemeler ile kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların yurtlarına öğrenci başına yaklaşık 750 lira destek verilmeye başlanmıştı. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara baktığımızda öğrenci yurdu olan dernek ve vakıfların çoğunun çeşitli tarikat ya da cemaatlere yakınlığı dikkat çekti.

Öte yandan, 4 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan "Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik" ile önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştı. Yeni yönetmelik ile yapılan yardım miktarı yaklaşık bin lira olarak belirlendi.

Ayrıca yeni yönetmelik ile barınma ve beslenme yardımı almak için en az bin öğrenci şartı getirilmişti. Ülke genelinde kamu yararına çalışan 364 dernek, vergi muafiyeti tanınmış 297 vakıf bulunuyor. Devlete ait yurtların sayısının ve kapasitesinin örgün eğitim kapsamındaki öğrencilerin taleplerini karşılamadığı ortaya çıktı. Bu nedenle çeşitli tarikat ve cemaatler kurdukları dernek ve vakıflar aracılığı ile yurt sayılarını önemli ölçüde artırdı. 2018 yılına kadar sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 847 milyon 592 bin 858 lira yardım yapılmıştı. Büyükşehir belediyelerinin el değiştirmesinin ardından tarikat ve cemaatlerin uzantısı vakıf ve dernekler kimi yurtlarını kapatmak zorunda kalmıştı.