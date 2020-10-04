'Yeni Ekonomi Programı sağlıksız'
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Yeni Ekonomi Programı (YEP)'nda sağlık başlığında sıralanan planlarda hastanın müşteriye dönüştüğünü belirtti. Genel Sağlık İş "Programda 5 başlık halinde sıralanan eylem ve projeler, dönüşümsel tıp, tamamlayıcı tıp, teletıp gibi ifadelerle donatılmıştır ancak içeriği boş ve göz boyamaya yöneliktir" dedi.
Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP)'nın sağlık planlarında, iktidarın nitelikli bir sağlık hizmeti sunmadığına ilişkin açıklama yaptı.
Bacaksız, YEP'in sağlık konusunda sınıfta kaldığını belirterek, "Covid-19 pandemisi, sağlığın ve sağlık hizmetlerinin önemini çok acı bir şekilde ortaya koymuş ancak siyasi iktidar, yaşananlardan hiçbir ders almamıştır. Sağlık hizmetlerini önceleyen, sorunlarına çözüm üreten ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarına ilişkin hiçbir hedef ve proje YEP'te yer almamıştır" ifadelerini kullandı.
"SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARI ŞEHİR HASTANELERİ'NİN DEĞİL, SAĞLIK EMEKÇİSİNİN"
Açıklamada, YEP'te Şehir Hastanelerinin salgın ile mücadelede başarılı sonuçlara ulaşılmasında önemli rol oynadığı ifadesine tepki gösterilerek "Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısının kaynağı sağlığın ticarileşmesinin en büyük örneği olan şehir hastaneleri değil, ayakta kalma mücadelesi veren kamusal sağlık hizmeti ve özveri ile çalışan sağlık emekçileridir" denildi. Açıklamada, Şehir Hastaneleri'nin vatandaşlar için alternatifsiz, tek hastane konumuna getirildiği belirtildi.
"GELENEKSEL TIPIN SİSTEME KONULMASI KABUL EDİLEMEZ"
Açıklamada, YEP'te geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının sağlık sistemine entegrasyonunun sağlanacağı ifadesine yönelik "Bilimsel gerçekliği kanıtlanmamış, toplum sağlığı için tehdit oluşturabilecek uygulamaların sağlık hizmeti olmayan hizmetlerin sağlık hizmeti olarak sisteme konulmuş olması kabul edilebilir bir durum değildir" tepkisi yer aldı.
"YEP İLE BİREYSEL EMEKLİLİK VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARININ ÖNÜ AÇILMAKTADIR"
Açıklamada, YEP'te Türkiye Yaşlılık ve Sağlık Araştırması yapılacağı ve Yaşlı İzlem Projesi uygulamaları "Sağlık hizmetlerinin kamusal bir hak olmaktan çıkarılmakta olduğu böylesi bir süreçte, bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortalarının önünün bu alanda tam olarak açılması hedeflenmektedir. Yaş alan nüfusun tüm yaşam alanları bir kez daha ticarileştirilecektir" diye değerlendirildi.
"İLAÇ MALİYETLERİ YERLİ İLAÇ ÜRETİMİYLE AZALIR"
YEP'te akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık ve izleme-değerlendirme faaliyetleri yürütülerek ilaç kullanımının optimize edilmesi ve ilaç maliyetlerinin azaltılması konusunda projeler uygulamaya konulacağı” ifadesine yönelik " İlaç kullanımının optimize edilmesinin yolu koruyucu sağlık hizmetlerinden, ilaç maliyetlerinin azaltılmasının yolu ise ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli ilaç üretiminden geçmektedir" denildi. Ulusal politikaların hayata geçirilmesi gerektiği ve bunun ancak ilaç ve tıbbi malzeme tekelleriyle mücadele edilerek mümkün olacağı bildirildi.
"UZAKLIĞIN SORUN OLDUĞU BÖLGELERDE TEKNOLOJİ DE SORUN, TELETIP NASIL UYGULANACAK?"
Açıklamada, sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarına yönelik gerçekçi somut eylem ve projenin olmadığı belirtilerek, uzaktan sağlık hizmeti sunabilmeye olanak sağlayacağı iddia edilen teletıp uygulamalarının, aynı bölgedeki teknolojik yetersizlikle mümkün olamayacağı ifade edildi.
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