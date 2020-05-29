Yeni iPhone SE Türkiye'de satışa çıktı

29 Mayıs 2020 Cuma, 17:36

Apple'ın Nisan ayının ortasında tanıttığı ve 'ucuz iPhone' olarak duyurulan yeni akıllı telefonu 2020 model yeni iPhone SE, bugün Türkiye’de satışa çıktı.

iOS 13 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkan yeni iPhone SE'nin 64 GB hafızalı başlangıç modeli 5299 TL fiyat etiketine sahip.

Beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan telefonun 4.7 inç boyutunda 1334x750 piksel çözünürlüğünde LCD ekranı bulunuyor.

3G RAM'i olan cihazın arkada bir adet arka kamerası mevcut. 12 MP çözünürlüğündeki kamera ile 4K 60 kare video kaydı yapabiliyor. Ön tarafında ise 7 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veriliyor.

30 dakika boyunca maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıklılık için IP67 derecesine sahip olan iPhone SE, ayrıca, suya ve toza dayanıklı bir tasarıma sahip.

Apple Store üzerinden bugünden itibaren satın alınabilen yeni iPhone SE'nin fiyatları model model şöyle:

- 64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL

- 128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL

- 256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL