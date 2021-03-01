Yeni kanun teklifi AKP'li milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu
AKP milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi gibi bir çok düzenlemeyi içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.
AKP, yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
AKP milletvekilleri, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi gibi bir çok düzenlemeyi içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.
Kanun teklifinde, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri yer aldı.
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