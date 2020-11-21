Yeni kısıtlamalar restoran sahiplerini nasıl etkileyecek? Restoran sahipleri Cumhuriyet'e konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek. Saat 20.00'den sonra ise gel-al hizmeti olmayacak, sadece telefonla ya da online olarak sipariş verilebilecek.Haziran ayında atılan yeni normalleşme adımları kapsamında ekonomik anlamda darbe aldığını belirten esnaf, son kısıtlamaların ardından kara kara düşünmeye başladı. Cumhuriyet TV'ye konuşan restoran sahipleri zor durumda olduklarını belirterek "İşsiz kalacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 13:09
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