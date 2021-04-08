Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08 Nisan 2021 Perşembe, 13:53

Emre Belözoğlu dönemine 3 puanla başlayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Geçen hafta zirveye yaklaşan Fenerbahçe'de 6 eksik var.

Tedavileri süren Mesut Özil, Perotti, Sadık, Harun, Cisse ve Sangare mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL İLK 11

Emre Belözoğlu'nun takımını Altay-Gökhan-Serdar-Szalai-Caner-Ozan-Gustavo-Osayi Samuel-Pelkas-Valecia-Samatta onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.