Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüpte geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mallan, 2 yıllık mukaveleye imza attı.
Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı.
Transfer | Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız.— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 18, 2021
Hoş geldin Stevie! pic.twitter.com/6T8S7jqyKJ
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