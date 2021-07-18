Yeni Malatyaspor, Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:21

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüpte geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mallan, 2 yıllık mukaveleye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından Mallan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 'Hoş geldin' Stevie." ifadeleri kullanıldı.