Serge Arnaud Aka, Altay'da

18 Temmuz 2021 Pazar, 09:36

NTV Spor'un haberine göre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Serge Arnaud Aka ile her konuda anlaştı.

İzmir temsilcisi, serbest oyuncu statüsündeki 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son dönemde gösterdiği performans ile Fildişi Milli Takımı'na da seçilen Aka, ön libero pozisyonunda görev yapıyor.

26 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş da takip ediyordu.

Serge Arnaud Aka, en son Mısır Ligi ekiplerinden El Gouna'da forma giydi.