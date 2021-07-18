Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerine taraftarlardan tepki

18 Temmuz 2021 Pazar, 09:08

Sosyal medyada Ağaoğlu'nun televizyonda yaptığı konuşmayı yayınlayarak tepki gösteren taraftarlar, "Bu kadar da olmaz" diye isyan etti.

Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının Özkan Sümer'in mezarda kemiklerini sızlattığını ifade eden Trabzonspor Kulübü Üyesi Hasan Al, "Özkan Sümer Trabzonspor kulüp başkanlığından, Erdoğan'ın futbola müdahalesi sonucu istifa etti. Son yirmi yılda yaşanan şeyleri unutmanın özel yaşamında karşılığı olmalı. Yoksa bu kadar yağ karşılıksız çekilmez" dedi.

Türkiye'de siyasetin karışmadığı hiç bir şey olmadığına değinen Hasan Al, "Federasyon başkanlarının icazetle atandığı ve futbolun özerkliğini yitirdiği bir ülkede siyasetin futbola müdahale etmediğini iddia edebilmek için ya bu ülkede yaşamıyor olmak gerekir. Ya da iki yüzlü davranmak gerekir. Ahmet Ağaoğlu için kararı sizin verin" dedi.

"GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ"

Ahmet Ağaoğlu aday olmadan önce Sadık Albayrak'ın 61 saate verdiği demeçte, "golfü bırak gel aday ol" dediğini hatırlatan Hasan Al, "Sanki bu ülkenin başbakanı kişilerle kurumları ayırın diye talimat vermemiş. Olacak şey değil. Siyasetin futbol üzerinde ki müdahalesini temizlemek Ahmet Ağaoğlu'na düşmez. Gerçekten utanç verici" dedi.

Geçen yıl Trabzonspor'un elinden şampiyonluğu alan Başakşehir'in tepeden tırnağa siyasi kararlarla oluşturulmuş bir kulüp olduğuna değinen Hasan Al, "Siyasetten bu kadar canı yanmış bir kulübün siyaseti aklama çabası utanç verici. Üstelik aklamaya çalışan Trabzonspor kulüp başkanı."

Siyasetin icazetiyle Trabzonspor başkanı olan bir kişinin böyle konuşmasının aslında normal olduğuna değinen Hasan Al, "Kendini siyasete karşı o kadar sorumlu hissediyor ki, Kulüpler Birliği Başkanı olur olmaz kulüplere destek veren anamuhalefet partisi liderine tepki gösteriyor. 'Bize destek verme. İktidarla ilişkilerimiz çok iyi. Yoksa sizin desteğiniz sonrası bozulur' dercesine ileri gidiyor. Trabzonspor Trabzonspor olayı siyaseti aklayan böyle bir başkan görmedi" diye konuştu.