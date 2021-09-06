Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile anlaştı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Dijon FCO forması giyen Mounir Chouiar'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından Mounir Chouiar'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir." ifadelerine yer verildi.
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