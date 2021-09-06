Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:41
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'i transfer etti
Abone Ol google-news

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Dijon FCO forması giyen Mounir Chouiar'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından Mounir Chouiar'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir." ifadelerine yer verildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler