Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu TFF'nin yabancı oyuncu kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu

21 Haziran 2021 Pazartesi, 15:17

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Her kulüpte olduğu gibi biz de transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçmiş günler iki tane transferimiz oldu. Önümüzdeki günler için de çalışmalarımız devam ediyor. iki orta sahaya, sol beke ihtiyacımız var, santrfora ihtiyacımız var. Çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah kamp dönemine kadar büyük ölçüdeki eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz." dedi.

Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye dönünce çalışmalarımızı hızlandıracağız. Henüz söz kesilmiş bir isim yok. Söz kestiklerimizle zaten imzaladık. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Çağdaş hocamızla yolumuza devam ediyoruz. Zaten sözleşmemiz devam ediyordu. Türkiye'ye dönünce de çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEN SAHADA 8 YABANCI OYUNCU VARKEN 6 OYUNCUYU YEDEK KULÜBESİNDE OTURTMAM"

Federasyonun aldığı yabancı oyuncu kararını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Aslında bu konuda bütün kulüpler hazırlıklı. Yani bu yeni çıkan, uygulanacak bir şey değil. Geçen sene zaten gündemdeydi. Pandemi olduğu için yabancı kuralı uygulanmadı. Küme düşme olmadı. Bunların faturalarını kulüpler ağır ödedi, bu kesin. Şu anda federasyonun uygulamak istediği bir yabancı kuralı var. Ben zaten bunu geçen yıl da daha önceki yıllarda da yabancı sayısının düşmesiyle alakalı görüşümü Alanyaspor Başkanı olarak belirttim. Yine yeniliyorum: Federasyonun aldığı kararı ben onaylıyorum." diye konuştu.

Yabancı oyuncu kararıyla ilgili açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, "Aslında 14 değil, 12 olsa... 12, 11, 9, 8 diye ben iki senedir söylüyordum. Ama federasyon 14 dedi. Bunu tabii ki isteyen alır, istemeyen almaz. Federasyon 14 kuralı koydu diye bizim bir tepkimiz olmaz. Çünkü isteyen 14 oyuncuyla çıkar, isteyen 12 oyuncu ile isteyen 10 oyuncu ile çıkar. Biz geçen sene 10 oyuncuyla başlayıp, 10 oyuncuyla bitirdik. Onun için ben sahada 8 yabancı oyuncu varken 6 oyuncuyu yedek kulübesinde oturtmam. Başka kulüp başkanları oturtur, alır, eder onlara bir şey diyemem. Onların tasarrufundadır." dedi.

"ANADOLU TAKIMLARI OLARAK YIPRANIYORUZ"

Hasan Çavuşoğlu, "Fiyat yükselmelerinde özellikle Anadolu takımları olarak çok yıpranıyoruz. Oyuncuların fiyatlarının yüksek olması, özellikle yurt dışından gelen yabancı futbolcuların fiyatlarının yüksek olması... Tabii yarışmacı kulüplerin, mutlak şampiyonluğa oynaması buna etki yapıyor. Onlar da büyük camialar, büyük taraftarları olan kulüpler. Tabii ki beklentilere göre hareket edecekler. Onlar da kendilerine göre haklılar. Ama biz kendi işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

Anlanyaspor'da az sayıda yabancı futbolcu buldurduğunun altını çizen Hasan Çavuşoğlu,"Biz Alanyaspor olarak söylediğim gibi geçen sene 10 yabancı ile başlayıp, bitirdik. Bu sene de çok olsa 11'i yine geçmez. 11 tane futbolcuyu düşünüyorum, fazlasını düşünmüyorum. Geçen sene devre arasında Bakasetas gitti, yerine bir tane kiralık oyuncu aldık. Hatta o gitmeden önce tasarlamıştık ama gittikten sonra ligin başlama süreci yakındı; 2-3 gün içinde bir futbolcu değerlendiremedik. O şekilde sezonu tamamladık" şeklinde konuştu.