Yeni Malatyasporlu Hadebe, ABD'ye transfer oldu

Malatyaspor'un başarılı sol beki Teenage Hadebe, ABD'nin Houston Dynamo Kulübüne transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 21:05
Yeni Malatyasporlu Hadebe, ABD'ye transfer oldu
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin transferinden 1,5 milyon avro bonservis geliri elde edildiği bildirildi.

Hadebe, 2019-2020 sezonu öncesinde geldiği Malatya temsilcisinde 2 sezonda 53 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 de UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynadı.


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