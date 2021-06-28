Yeni Malatyasporlu Hadebe, ABD'ye transfer oldu
Malatyaspor'un başarılı sol beki Teenage Hadebe, ABD'nin Houston Dynamo Kulübüne transfer oldu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin transferinden 1,5 milyon avro bonservis geliri elde edildiği bildirildi.
Hadebe, 2019-2020 sezonu öncesinde geldiği Malatya temsilcisinde 2 sezonda 53 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 de UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynadı.
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