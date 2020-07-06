Yeni normal arabalı konserler: Bas kornaya, sanatçı sevinsin

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Önce evde oturduk, sanat ve kültürü çevirimiçi izledik, sağ olsun, sanatçılar, kültür sanat kurumları da bizi sanatsız bırakmadı, konserler, müzeler, filmler birbiri ardına geldi.

Şimdi “yeni normal” dönemi. Hava sıcak, yaz geldi, dışarı çıkmanın tam zamanı. Ama dışarıda olmanın kurallarına uyarak: maske, sosyal mesafe, hijyen! Ve yıllarca “yazın müzik susmuyor, yıldızların altında devam ediyor” diye yazılar yazdığım açık hava konserleri ne olacaktı? Çare tükenmiyor. İBB, Yenikapı’da boş duran etkinlik alanını arabalı konser mekânına çevirdi. TikTak sponsor olmuş, Kerki Solfej sanatçıları örgütlemiş, Kenan Doğulu’yla başlayan konserler İstanbulluların ilgisini çekiyor. Böyle giderse yakın illerden bile izlemeye gelirler.

Arabanla geliyorsun, park alanına girerken önce araç dezenfekte ediliyor, şimdiye kadar bir araçta üç kişi izni önceki gece gelen genelgeyle dört kişiye çıkmış. Yani şöför artı üç kişi. Yolcuların ateşi ölçülüyor, el dezenfektanı veriliyor. Herkes biletini aldığı yere yönlendirilerek park ediyor, isteyenlere ücretsiz açılır kapanır iskemle dağıtılıyor.

Sonrası gel keyfim gel! İskemleler yerleşiyor, bagajdan kendi iskemle, sehpasını çıkaran da var, yiyecek içeceğini hazırlamış olan da. Soğuk piknik çantası iyi gider; alkolsüz içeceğe izin var. Çaktırmadan alkolünü katan da! Bebeler arabada uyuyor, bir ikisi ortalıkta koşturuyor. Dolunay çıkmış, hava püfür, sahne ve ses düzeni müthiş, sağda solda dev ekranlar, Sertab Erener bekleniyor.

SANATÇILAR DA ÖZLEMİŞ

Sanatçı çok heyecanlı. “Sadece siz mi, biz de 4 aydır evde kapalı oturduk, sahneyi çok özlemişim, çok!” diye başlıyor. Şarkılar birbiri ardına patlıyor. Seyirciler ara ara sahne kenarına gidip fotoğraf çekiyor ama yığılma yok. Genelde herkes arabasının yanında, hatta bazen içinde. Açık Hava’nın taşları yanında araba koltukları pek rahat. Hayatımda hiç yapmadığım kadar kornaya bastım, hatta kornayla tempo tuttum, çok eğlenceli. Çünkü alkış yerine korna var! Ya da ışıkları açıp kapatıyorsunuz, sahneden bakıldığında çok hoş bir görüntü oluşuyor.

Amerikan filmlerinde görürdük ya, üstü açık cabriolarıyla gelir, film izlerlerdi. Aynen öyle! Sertab Erener, önce bildiğimiz şarkılarıyla başlıyor iki buçuk saat süren performansına. Korona günlerinde eve kapandığı sırada yaptığı “Ben Yaşarım” adlı albümünden yeni şarkılarıyla devam ediyor. Hatta evlerde klip bile çekmişler. Şarkılar çok güzel. Bu eve kapanma iyi mi geldi ne? Seyircilerden eşlik edenler bile var, daha yeni görücüye çıkan albümü indirmiş de ezberlemişler çoktan!

Şarkı aralarında sohbet ediyor sanatçı, pandemiden, karantinadaki duygularından bahsetmek istiyor, itirazlar yükseliyor, “Hayır, korona dinlemek istemiyoruz!” Çok ilginç, bunun üzerine düşünmek lazım. Ben de Instagram’da koronanın ne kadar ciddiye alınması gereken sonuçları olduğunu hatırlatayım dedim, insanları korkutmayın diye bir itiraz, bir itiraz!

Bu kadar insan acı çekerek öldü, şakası yok, korkmalı ki önlemlere uyulsun; gelenek, ritüel diye asker uğurlaması, düğünde halay, maskesiz gezerim abii, derken bitmiyor meret! Ama insanlar konuşulmasını bile istemiyor? Sertab susuyor mecbur, oysa “Birazdan ezan başlayacak, konuş” demişler. Derinliği olan sanatçıdır, paylaşmak istedi, dinlemediler. “Ara verelim çişe gidin bari” diye gösteriyor o da tepkisini ve susuyor!

PRATİK BİLGİLER

Benim gibi aracı olmayana TikTak kapıda kiralık araç sağlıyor. Bu uygulamayı öğreneceğim. Saatlik kiralama, benim gibilere lazım. Biletler, biletix’de, seçtiğin yere göre kişi başı 179 ile 291 TL arasında değişiyor. Sahneye yakın uzak farkı. Araca 4 kişi almak mümkün olunca bir ayarlama yapacaklarmış. Lokantada sıradan bir yemek bile bu fiyata çıktı artık, yanında kayıntını da getirdiğine göre bence ünlü bir sanatçının canlı performansı için makul.

Millete de öyle gelmiş ki ikinci gece olmasına rağmen bin kadar araç vardı zaten kapasitesi 1400 araç! Bu konserlerin en büyük yararı bence istihdam. Sadece müzisyenlerin iş yapması değil. Orada koşturan o kadar çok genç görevli vardı ki. Etkinlik istihdam demek. Giriş kapısına dikkat edin, benim gibi dolanıp durmayın. Ama bu arada sahil yolundan yaya gelip sahneyi göremeden ama çekirdek çitleyerek bedava dinleyenleri de gördüm.

Giriş tek kapı ama çıkışta kapıları açıyorlar, hiç beklemiyorsunuz, organizasyon gerçekten mükemmeldi. Bir de sinema gecesini denemeyi düşünüyorum, çok keyifli oluyormuş!