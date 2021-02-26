Koronavirüs salgınında yeni pik endişesi

26 Şubat 2021 Cuma, 08:09

Ülkede 65 yaş ve üstü yurttaşların aşılanması sürecinde iki hafta geride kalsa da sorunlar büyük. Urfa, Diyarbakır ve Mardin gibi kentlerde ulaşılan aşılama oranının yüzde 25 ila 50 arasında kalması bunu kanıtlar nitelikte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, ülke genelinde nüfusa oranla en düşük vaka sayıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki beş ilde görüldü. Bunlar Hakkâri, Şırnak, Muş, Batman ve Iğdır.

Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre; söz konusu illerde, 1 Mart'ta “yeni normalleşme süreci"nin başlaması öngörülüyor. Ancak temaslı bildirimleri ile test sayılarında yaşanan düşüş dikkate alındığında bu bir yandan da endişe yaratıyor. Konunun uzmanlarına göre normalleşme süreci için henüz erken.

Zira ülke genelinde toplam 7 milyon 453 bin 238 aşılama yapıldı. Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilde yapılan aşı sayısı ise 766 bin 842.

MUTASYONUN AKIBETİ NE?

Verilerin hâlâ şeffaf şekilde açıklanmadığının altını çizen Urfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, “Kaç test yapıldı? Kaç pozitif vaka çıktı? Acaba çok fazla geçiren oldu diye mi vaka sayıları düşük çıkıyor? Bunların hiçbirinin cevabını bilemiyoruz. Öte yandan şu an sahadan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler de vakalarda azaldığı yönünde” diye konuştu.

“Ancak 1 Haziran’daki normalleşmeden sonra Urfa’da çok yoğun Covid-19 vakaları yaşandı. Ciddi vaka yoğunluğu ve ölümler oldu” diyen Yüksekyayla, “Şimdi yeni normalleşmeye giderken de mutasyon virüsün akıbetine ilişkin soru işaretleri var. Ayrıca aşılamaya başlandı ancak henüz yeteri kadar yapılmadı. Şimdi yeni normalleşmede de aynı durumu yaşamamak için bu gibi durumlar göz önüne alınmalı” ifadelerini kullandı.

HÂLÂ ŞEFFAFLIK YOK

Mardin Tabip Odası Eşbaşkanı Volkan Binbaş, kentte vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti, “Ancak yine şeffaflık söz konusu değil” dedi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla riskin arttığına dikkat çeken Binbaş, “Öğretmen aşılamalarına başladık. Ancak biz bu aşılama tamamlandıktan sonra açılma taraftarıyız. Çünkü çocuklar çok hastalığı hafif atlatmasına rağmen taşıyorlar” şeklinde konuştu.

Gerekli önlemler alınmadan yapılacak açılma ile yeni bir pik yaşanabileceğine vurgu yapan Binbaş; Mardin, Şırnak, Hakkâri gibi illerde aşılamanın düşük olduğunun altını çizdi. “Aşı için başvuru da az. Yurttaşların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor” diyen Binbaş, şöyle devam etti: “Mağdur olan sektör çok. Kademeli bir açılma düşünülebilir. Ancak aşılama sağlanmadan normalleşme yaşanması tekrar pike neden olabilir. Verilerin şeffaflıkla paylaşılması lazım.”

Yeni normalleşmenin bilimsel veriler ışığında olması gerektiğine vurgu yapan Diyarbakır Tabip Odası Eşbaşkanı Elif Turan ise şunları dile getirdi: “Diyarbakır’da sahadan aldığımız verilere göre de vaka sayılarında düşüş var. Ancak normalleşme bilimsel verilerin ışığında olmalı ve o yörenin dinamikleri gözetilmeli. Yerinde karar alma deniyor ancak bu durum o kentin dinamikleriyle birlikte sağlanabilir. Önemli olan bulaş zincirini kırmak.”