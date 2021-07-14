Yeni seyahat kurallarına hazırlanıyor: Almanya’dan "risk bölgesi" kategorisi kararı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:55

Almanya, seyahat kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Berlin'de hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Alman hükümeti, Almanya'ya seyahatler için kuralları değiştirmeyi planlıyor. Şimdiye kadar seyahat kurallarını belirlemek için ülkelere göre risk değerlendirmesi yapan ve insidans oranlarına göre listeler oluşturan Alman hükümetinin bu uygulamadan vazgeçmeye hazırlandığı bildirildi.

Planlanan değişikliğe göre hava, kara ya da deniz yoluyla Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten ya aşı belgesi ya da sonucu negatif korona testi talep edilecek. Yani Almanya'da oluşturulan risk kategorilerinde yer almayan bir ülkeden Almanya'ya seyahat edenler de aşılı değillerse, test ibraz etmek zorunda kalacak.

ALMANYA’DA KATEGORİ SINIFLANDIRMASI

Almanya'da salgın verilerine takip eden ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü (RKI) korona riskinin bulunduğu ülkeleri, insidans oranlarına göre "virüs varyantı bölgesi", "yüksek vaka bölgesi" ve "basit risk bölgesi" olarak üçe ayırıyor.

TÜRKİYE BASİT RİSK BÖLGELERİNDE YER ALIYOR

Almanya'da yaygın olmayan virüs varyantlarının hızla yayıldığı bölgeler birinci gruba giriyor. Yedi günlük 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı (insidans) 200'ün üzerinde olan bölgeler ikinci gruba, 50'nin üzerinde olan bölgeler ise üçüncü gruba dahil ediliyor. Türkiye ise 6 Haziran'dan beri basit risk bölgeleri arasında yer alıyor.

Ancak söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesi halinde "basit risk bölgesi" kategorisine gerek kalmayacak. Ancak karantina uygulamasının talep edildiği "virüs varyantı bölgesi" ve "yüksek vaka bölgesi" kategorileri varlığını sürdürecek.

Haber portalı Spiegel'in edindiği bilgilere göre kabine yeni düzenlemeyi 21 Temmuz'da karara bağlamayı hedefliyor.

Kaynak: DW Türkçe