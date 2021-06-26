Yeni zam dalgası yolda
Ekonomide açılmalar sonrası piyasada hareketlilik başlarken fiyatlarda da yeni zam sinyalleri gelmeye başladı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Salgın yüzünden evlere kapanan insanlar bu kez ekonomik nedenler, zamlar yüzünden sokağa çıkamayacak" diyor
Salgında kapalı kalınan dönemde birçok sektörde yaşanan ciro kaybı ve artan hammadde fiyatları 1 Haziran’da başlayan açılmalar ile birlikte tüketiciye zam olarak yansımaya başladı.
TÜİK güven endeksi araştırmasının alt verilerinde, hizmet sektöründe gelecek 3 ay zam bekleyenlerin oranı 2020 başından beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Hizmet sektöründe gelecek 3 ayda zam bekleyenlerin endeks değeri 124.7'ye yükselmiş durumda. Bu değer, 2020 başından beri var olan veriler içinde ulaşılan en yüksek seviyeyi ortaya koyuyor. Zam beklentisi perakende sektöründe de çok daha yüksek bir endeks değere, 155.8'e ulaştı. İnşaat sektöründe gelecek 3 ayda zam beklentisi ise 119.2'e çıktı.
'BAKMAKLA YETİNİYOR'
Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ''Piyasada 10 liradan ucuza kiraz, 8 liradan ucuza domates yok. Birkaç yıl önce kiloyla meyve alabilen vatandaş böyle verimli bir ülkede artık meyveye bakmakla yetiniyor'' dedi.
'İŞSİZLİK PATLADI'
Çakar, “İşsizlik patladı, böyle bir işsizlik Cumhuriyet tarihinde olmadı. Pandemiye bunu yüklemek doğru değil, pandemi bunun ateşleyicisi oldu. Keyfi bir piyasa düzeni hakim olunca, yoksullukta büyük artış olduğunu görüyoruz. Çalışanların maaş artışının iki üç katı artıyor gıda ürünlerinin fiyatı. Zamlar bu düzende kaçınılmaz oluyor. Bunun ceremesini en çok yoksulluk sınırında yaşayanlar çekiyor. Bu zamlar böyle devam ederse insanlar pandemi sonrası parasızlıktan sokağa çıkamayacak” ifadelerini kullandı.
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