Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na da saldırı düzenlendi

15 Ocak 2021 Cuma, 15:12

Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının ardından Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun da saldırıya uğradığı öğrenildi.

Yeniçağ'ın haberine göre, saldırı Uğuroğlu'nun evinin önünde gerçekleşti. Habere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada, arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi.

Şu anda Emniyette ifade veren Uğuroğlu'nun sağlığının iyi durumda olduğu belirtiliyor.



