Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na da saldırı düzenlendi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının ardından Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da saldırıya uğradı.
Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının ardından Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun da saldırıya uğradığı öğrenildi.
Yeniçağ'ın haberine göre, saldırı Uğuroğlu'nun evinin önünde gerçekleşti. Habere göre, Orhan Uğuroğlu arabasına bineceği sırada, arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtildi.
Şu anda Emniyette ifade veren Uğuroğlu'nun sağlığının iyi durumda olduğu belirtiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'aşı' açıklaması
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok
- Facebook Türkiye Direktörü'nden WhatsApp açıklaması
- CHP'li vekil Emir'den Erdoğan'a kritik 'aşı' sorusu
- Koronavirüs salgınının başladığı Çin başa döndü
Video Haberler
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'aşı' açıklaması
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
- Randevu var aşı yok
- Facebook Türkiye Direktörü'nden WhatsApp açıklaması
- CHP'li vekil Emir'den Erdoğan'a kritik 'aşı' sorusu
- Koronavirüs salgınının başladığı Çin başa döndü