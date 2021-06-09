Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 07:35

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.