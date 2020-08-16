Yer Adana: Çocukları ve annesinin kaldığı evini ateşe verdi
Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Mazhar K. içinde iki kız çocuğu ve annesinin de bulunduğu evi ateşe verdi. Evdekiler son anda kurtuldu. Evi yanan Cennet K. ise, "Ben oğlumu sayısız kez şikayet ettim, uzaklaştırma bile verdiler. Ancak bir türlü uslanmıyor. Sürekli bize eziyet ediyor. Ben artık bıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı Mazhar K., annesi Cennet K. ile uyuşturucu kullanmasından dolayı tartıştıktan sonra evi ateşe verip kaçtı.
Ev hemen alev alırken, anne Cennet K., torunları Leyla ve Nehir K.’yi evden çıkartarak son anda canlarını kurtardı. Ancak yangın bir anda tüm apartmanı sarınca diğer apartman sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Büyük panik ve korku yaşayan apartman sakinlerinin bazıları, sinir krizi geçirip ağladı.
İki torununa bebekliklerinden bu yana anneleri terk ettiği için kendisinin baktığını, oğlunun ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten anne Cennet K. ise, "Ben oğlumu sayısız kez şikayet ettim, uzaklaştırma bile verdiler. Ancak bir türlü uslanmıyor. Sürekli bize eziyet ediyor. Ben artık bıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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