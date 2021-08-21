Yerel gündemin spor politikası
İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü KRT Tv’de Sportif Yaşam programına konuk olacak.
Deneyimli Gazeteci Mustafa Yavuz’un KRT Tv’de hazırlayıp sunduğu Sportif yaşam programının bu haftaki yayın konuğu İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olacak.
Yaptığı çalışmalarla İzmir’de öne çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Sportif Yaşam programında Çiğli Belediyesinin Spor faliyetleri, Spor üzerine projeleri üzerine açıklamalarda bulunacağı program KRT Tv’de Pazar 15:15’de yayınlanacak.
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