HJK Helsinki-Fenerbahçe rövanş maçında Ivan Kruzliak görev yapacak

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:39

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanş maçının hakemi belli oldu.

26 Ağustos Perşembe günü Helsinki Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.