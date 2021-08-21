HJK Helsinki-Fenerbahçe rövanş maçında Ivan Kruzliak görev yapacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile oynayacağı rövanş maçını Ivan Kruzliak yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:39
HJK Helsinki-Fenerbahçe rövanş maçında Ivan Kruzliak görev yapacak
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanş maçının hakemi belli oldu.

26 Ağustos Perşembe günü Helsinki Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.


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