Galatasaray'dan Cenk Akyol'a yeni görev verildi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:17

Gelecek sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, teknik ekibini baştan aşağı değiştirmeye devam ediyor.

Yönetimsel ve koç ekibinde değişiklik yapan Galatasaray, son olarak milli basketbolcu Cenk Akyol'u bireysel koç olarak teknik ekibe dahil etti. 2003-04 sezonu ile birlikte Efes Pilsen’de kariyerine başlayan Cenk Akyol, 2007-08 sezonunda Galatasaray forması giydikten sonra Efes Pilsen’e geri dönmüş ve ardından İtalya Ligi ekiplerinden Air Avellino ile anlaşmıştı.

2010-12 yılları arasında bir kez daha eski takımının formasını giyen Akyol, 2012-14 sezonları arasında ise sarı-kırmızılı takımın başarısı için ter döktü.

2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Akyol, 2004, 2005 ve 2013 yıllarında Türkiye Basketbol Süper Lig 'de şampiyonluk yaşadı.

Cenk Akyol, 2005 NBA Draftı’nda ikinci tur 59. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilmişti.