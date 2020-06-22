Yerine kayyım atanan HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

İki köprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş’ın evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2020 Pazartesi, 08:43
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Yerine kayyım atanan Batman’ın HDP'li İkiköprü Belediye Eşbaşkanı Hatice Taş, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

İkiköprü Belediyesi Eş Başkanlarının yerine Aralık 2019’da kayyım atanmıştı. 


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