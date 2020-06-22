Yerine kayyım atanan HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
İki köprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş’ın evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.
Yerine kayyım atanan Batman’ın HDP'li İkiköprü Belediye Eşbaşkanı Hatice Taş, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
İkiköprü Belediyesi Eş Başkanlarının yerine Aralık 2019’da kayyım atanmıştı.
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